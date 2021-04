Apple autorisera le retour de l’application controversée de médias sociaux Parler sur l’iPhone App Store, selon une lettre publiée lundi par le représentant Ken Buck, R-Colo.

Apple a supprimé l’application en janvier après que Parler a été utilisé pour faire connaître l’émeute du 6 janvier au Capitole américain lorsque le contenu de l’application présentait des appels à la violence et à d’autres activités illégales.

Parler a mis à jour son application et amélioré sa modération de contenu, a écrit un responsable Apple dans la lettre. Le 14 avril, le département App Review d’Apple avait approuvé les changements et une version mise à jour de Parler sera approuvée par Apple, indique la lettre.

« Apple prévoit que la mise à jour de l’application Parler sera disponible immédiatement après sa sortie par Parler », a écrit Timothy Powderly, directeur principal d’Apple pour les affaires gouvernementales, dans la lettre adressée à Buck et au sénateur Mike Lee, R-Utah.

Buck a déclaré dans un tweet que la décision était « une énorme victoire pour la liberté d’expression ». L’application Parler n’était pas disponible au téléchargement sur un iPhone lundi matin et Parler n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Parler est un réseau social qui est en concurrence avec des entreprises telles que Twitter et Facebook. Il a été initialement annoncé comme un site Web et une application mettant l’accent sur la «liberté d’expression» et une modération du contenu nettement moindre. Il est populaire auprès des personnes qui ont soutenu l’ancien président Donald Trump.

Apple a déclaré avoir supprimé Parler parce que l’application enfreignait les directives d’application d’Apple concernant le contenu violent. Apple a déclaré que ce n’était pas une interdiction permanente, seulement une suspension, et pourrait être «guérie» si Parler ajoutait de la modération et supprimait le contenu violent. Apple a déclaré dans sa lettre que plus de 30000 applications avaient été supprimées en 2020 pour des problèmes de contenu généré par les utilisateurs répréhensible.

«Et donc, s’ils obtenaient leur modération ensemble, ils seraient de retour», a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. a déclaré sur Fox News en janvier.

Les règles de l’App Store d’Apple ont été au centre des préoccupations des régulateurs et des législateurs qui disent qu’elles soulèvent des problèmes de concurrence, car l’App Store est le seul moyen pour la plupart des utilisateurs d’installer un logiciel sur un iPhone. La semaine dernière, Apple a accepté d’envoyer un haut dirigeant témoigner devant le sous-comité judiciaire du Sénat sur l’antitrust plus tard cette semaine.

Google a également supprimé Parler de son magasin Google Play pour les téléphones Android, et Amazon a retiré son contrat d’hébergement Web, ce qui a conduit à un procès. Parler n’est toujours pas disponible sur Google Play.

Apple a déclaré qu’il ne s’était pas coordonné avec les autres entreprises pour supprimer Parler.

« Apple a pris une décision indépendante de retirer Parler pour non-respect des directives, et il n’a pas coordonné ni consulté de quelque manière que ce soit Google ou Amazon concernant cette décision », a écrit Powderly dans la lettre.