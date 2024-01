Apple autorise les applications de l’App Store américain à se lier à des méthodes d’achat externes

UN décision récente de la Cour suprême des États-Unis les forces Apple va permettre aux applications iOS et iPad de se connecter à des systèmes de paiement alternatifs. La décision ne s’applique qu’aux applications publiées sur l’App Store américain et suscite quelques débats puisque Apple souhaite toujours percevoir une commission sur les achats externes.

Suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis, Apple a publié une nouvelle version de ses directives de révisionqui clarifie la manière dont les développeurs sont autorisés à profiter de méthodes d’achat alternatives (voir la section 3.1.1(a), Lien vers d’autres méthodes d’achat).

Les développeurs peuvent demander le droit de fournir un lien dans leur application vers un site Web dont le développeur est propriétaire ou dont il est responsable afin d’acheter de tels articles.

Après avoir reçu un confirmation par e-mail que le droit a été accordé, les développeurs devront configurer l’ID d’application de leurs applications pour prendre en charge le droit, puis mettre à jour leurs projets Xcode pour l’inclure ainsi que ses métadonnées associées. Le lien d’achat externe lui-même doit être défini statiquement dans le fichier Info.plist de l’application.

Pour bénéficier du droit de lien d’achat externe StoreKit requis pour afficher les liens d’achat externes, les développeurs doivent se conformer à des conditions spécifiques.

Afin d’afficher le lien d’achat externe, les applications doivent utiliser des API StoreKit spécifiques pour vérifier que l’utilisateur peut autoriser les paiements, s’assurer qu’il achète sur l’App Store américain et, dans ce cas, afficher un message de divulgation. Le lien externe ne peut être affiché qu’une seule fois dans l’application et jamais à partir d’une vue interstitielle, modale ou pop-up, ni d’aucune vue liée au flux d’achat régulier de l’application. Apple précise également plusieurs autres exigences visant à protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, comme ne pas inclure de paramètres supplémentaires dans l’URL du lien externe, ni utiliser de redirections ou de pages de destination.

La partie la plus surprenante des exigences d’Apple pour les développeurs souhaitant inclure un lien d’achat externe est peut-être qu’Apple facturera une commission sur les achats numériques initiés dans les sept jours à compter du moment où un utilisateur accède à la page d’achat externe. La commission d’Apple sera de 27 % sur les recettes ou de 12 % pour les développeurs participant au programme Small Business pour les transactions de renouvellement automatique au cours de la deuxième année ou plus. Les développeurs sont tenus de soumettre des rapports périodiques et Apple peut auditer les dossiers des développeurs.

Comme mentionné, la décision d’Apple a suscité une certaine controverse en ligne.

Selon David Heinemeier Hansson,

Alors maintenant, ils doivent autoriser les liens externes, mais peuvent, et vont donc, les rendre complètement non viables.

Quoi qu’il en soit, comme l’a remarqué John Gruber, blogueur technologique spécialisé dans Apple, ces termes sont “presque exactement conforme à la réglementation néerlandaise”en vigueur depuis 2022, la décision d’Apple ne devrait donc pas surprendre.

Le fondateur d’Epic Games, Tim Sweeney, qui a mené la bataille juridique contre Apple pour ouvrir l’App Store à des systèmes d’achat supplémentaires ainsi qu’autoriser des magasins supplémentaires, a décrit la décision de la Cour suprême des États-Unis. “un triste résultat pour tous les développeurs”. Il a également annoncé qu’Epic Games contesterait ce qu’il décrit comme “Le plan de conformité de mauvaise foi d’Apple”en se concentrant sur implications anticoncurrentielles de facturer 27 % sur le produit de l’achat, obligeant les développeurs à afficher le lien uniquement à partir de vues non liées à l’achat, et plus encore.

En outre, comme le souligne Gruber, la décision d’Apple finira par avoir un impact plus important que ce qui est souhaitable pour l’entreprise :

Les revenus qu’Apple perdrait en raison de ventes sur le Web sans commission (pour les produits autres que les jeux) ne valent pas le coup porté à la marque et à la réputation de l’entreprise – cette décision pue l’avidité et l’avarice – ni la colère et le contrôle accrus des régulateurs et des législateurs. dans la chasse aux « anti-Big-Tech ».

Au lieu de cela, dit-il, Apple devrait rechercher une manière différente d’équilibrer ses objectifs commerciaux avec des lignes directrices favorables aux développeurs et aux régulateurs, par exemple en appliquant les mêmes règles existant pour les applications dites « de lecture » à d’autres types d’applications.