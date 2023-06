Apple aurait un nouveau MacBook Pro M3, iMac en préparation

Apple a dévoilé son nouveau casque Vision Pro plus tôt ce mois-ci, mais ce n’est pas le seul appareil que le géant de la technologie devrait lancer dans les mois à venir. Apple aurait plus d’une douzaine de produits mis à jour qui devraient sortir plus tard cette année et au cours du premier semestre 2024, y compris de nouveaux modèles de MacBook Pro et d’iMac alimentés par sa puce M3.

Apple prévoit de lancer un MacBook Pro 13 pouces avec sa puce M3, ainsi que des modèles 14 pouces et 16 pouces du MacBook Pro avec puces M3 Pro et M3 Max, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

En 2020, Apple a commencé à passer à ses puces M locales dans sa gamme de MacBook, Mac et iPad après des années d’utilisation de processeurs Intel. Lors de sa conférence mondiale des développeurs plus tôt ce mois-ci, Apple a dévoilé le M2 Ultra – le processeur le plus puissant de sa série M2 actuelle – ainsi que des modèles Mac Pro et Mac Studio mis à niveau avec la nouvelle puce. La société aurait testé la nouvelle série de puces M3, qui devrait inclure les versions Pro et Max.

Gurman aussi réitéré qu’Apple mettra à jour l’iMac avec la puce M3 cette année ou au début de l’année prochaine. Selon le rapport, la société pourrait également en être aux premiers stades de travailler sur un iMac avec un écran de 30 pouces.

Apple travaille également sur les versions M3 des modèles MacBook Air 13 pouces et 15 pouces, mais ceux-ci ne devraient pas faire leurs débuts avant le milieu de l’année prochaine ou plus tard. Apple a dévoilé un MacBook Air 15 pouces alimenté par une puce M2 à la WWDC.

Au cours des 12 prochains mois, Apple prévoit également de lancer des modèles d’iPad Pro remaniés avec des écrans OLED et un nouvel iPad Air, selon Bloomberg.

La société devrait également dévoiler sa gamme d’iPhone 15 et Apple Watch Series 9 à l’automne. Apple publierait deux nouveaux modèles de la série 9 ainsi qu’une version mise à jour de l’Apple Watch Ultra.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.