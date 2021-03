Jusqu’à présent, Apple a proposé plusieurs versions distinctes de son Apple Watch. Il existe les versions régulières en aluminium ou en acier inoxydable et les modèles Watch Edition et Hermes avec leurs boîtiers et bracelets de montre plus haut de gamme. Il existe également une édition Nike dotée d’un boîtier en aluminium et d’un bracelet sport en caoutchouc perforé, bien qu’elle n’offre aucune durabilité supplémentaire.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg Plus tôt dans la journée, Apple envisage de construire une Apple Watch robuste et de l’apporter plus tard en 2021 ou au début de 2022. Sur la base du rapport, la robuste Apple Watch aura un design plus durable avec une protection des coins et une résistance aux chocs. Il s’adressera aux randonneurs et aux amateurs de sports extrêmes et offrirait également un meilleur suivi de la nage. C’est tout ce que nous avons pour le moment, comme d’habitude, nous devrons attendre plus de détails avant de pouvoir vous renseigner sur les plans d’Apple.

