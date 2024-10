Apple aurait travaillé avec un constructeur automobile chinois pour développer une batterie pour sa voiture désormais annulée

Apple a travaillé pendant des années avec un constructeur automobile chinois pour concevoir un système de batterie pour son projet automobile, aujourd’hui annulé.

C’est selon à Bloomberg, qui rapporte qu’Apple collaborait avec BYD Co., un constructeur automobile basé à Shenzhen, pour développer des batteries utilisant des cellules au lithium fer phosphate (LFP). Apple a apporté son expertise en ingénierie, en particulier dans des domaines tels que la gestion de la chaleur et les batteries avancées, tandis que BYD a fourni ses ressources de fabrication et ses technologies LFP exclusives.

La batterie était censée être plus sûre que la plupart des batteries EV à l’époque, selon Bloomberg, ainsi qu’une plus longue portée.

Apple a abandonné ses projets concernant une voiture en février après avoir dépensé environ 1 milliard de dollars par an pour le projet depuis 2014. Même s’il n’a finalement pas abouti, l’effort n’a pas été un échec total ; selon Bloomberg, les informations sur la batterie tirées du projet automobile ont aidé d’autres équipes Apple à développer la puce Vision Pro et Neural Engine.