Apple aurait testé une nouvelle puce M3 puissante pour les Mac de nouvelle génération

Les puces M2 Pro et M2 Max d’Apple ont fait leurs débuts au début de l’année, et maintenant le géant de la technologie travaillerait sur le prochain processeur de sa série M : la puce M3.

La puce M3 existe et est déjà en cours de test, selon un rapport de Bloomberg le dimanche. Différentes versions de la puce auraient été repérées dans les données des développeurs de l’App Store, avec une version de base composée de 12 cœurs de processeur. Une éventuelle version Pro du M3 peut avoir le même nombre de cœurs avec 18 cœurs graphiques et 36 Go de mémoire.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Apple a lancé ses puces M pour alimenter la gamme de MacBook, Mac et iPad de la société en 2020 après des années d’utilisation de processeurs Intel. Les nouvelles puces offrent de meilleures performances tout en prolongeant la durée de vie de la batterie de l’appareil.

Il est possible que les premiers Mac équipés de puces M3 soient lancés à la fin de cette année ou au début de 2024, selon Bloomberg. La société aurait des iMac, des MacBook Pro et des MacBook Air basés sur M3 en préparation.

Apple se prépare pour son événement développeur WWDC 2023 le mois prochain, mais il est peu probable que la société révèle la puce M3 lors de l’événement. Nous nous attendons à voir des mises à jour d’iOS et des autres logiciels de l’entreprise, ainsi que du casque AR/VR d’Apple. Apple pourrait également dévoiler un nouveau MacBook Air 15 pouces à la WWDC, qui, selon Dan Ackerman de CNET, serait « attrayant », surtout s’il ne s’accompagne que d’une modeste augmentation de prix par rapport à l’Air 13 pouces.