Apple aurait testé une application pour gérer la glycémie

On dit depuis longtemps qu’Apple travaille sur une surveillance non invasive de la glycémie. Maintenant, un Bloomberg rapport dit que l’entreprise a testé une application qui aide les personnes atteintes de prédiabète à mieux gérer leur état.

Citant des sources Apple anonymes, Bloomberg note que l’application exigeait que les employés d’Apple confirment qu’ils étaient prédiabétiques via un test sanguin. Les employés surveillaient ensuite leur glycémie à l’aide de « divers appareils disponibles sur le marché » et enregistraient les changements liés aux aliments qu’ils mangeaient.

Le prédiabète est une maladie métabolique caractérisée par un taux de sucre dans le sang supérieur à la normale et qui augmente le risque de développer un diabète de type 2. Et même s’il n’existe aucun remède contre le diabète, le prédiabète peut être inversé grâce à des interventions en matière de régime et d’exercice. L’idée d’une application comme celle-ci serait de montrer aux gens comment différents choix peuvent avoir un impact sur la glycémie. Par exemple, un repas riche en glucides peut augmenter la glycémie, mais associer le même repas à des protéines peut atténuer cette augmentation.

Le Stelo OTC CGM de Dexcom est destiné aux prédiabétiques et aux diabétiques de type 2 qui n’utilisent pas d’insuline. Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

À plus grande échelle, le suivi de la santé métabolique est une tendance émergente des appareils portables. Plus tôt cette année, Dexcom et Abbott ont tous deux lancé des CGM en vente libre destinés aux prédiabétiques, aux non-diabétiques et aux diabétiques de type 2 qui n’utilisent pas d’insuline. Il existe également des startups de surveillance continue du glucose (CGM), comme Nutrisense et Levels, qui utilisent les données CGM pour aider les gens à perdre du poids, à alimenter les sports d’endurance ou à découvrir l’impact de certains aliments sur leur glycémie.