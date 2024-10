Apple aurait testé une application de surveillance de la glycémie

Apple travaillerait toujours sur la gestion du glucose, cette fois via un logiciel. BloombergMark Gurman dit que l’entreprise testé une application cette année pour les personnes prédiabétiques, en les aidant à gérer leur alimentation et leur mode de vie. Apple n’aurait pas l’intention de lancer l’application auprès des consommateurs, mais elle pourrait jouer un rôle dans les futurs produits de santé.

L’entreprise aurait testé l’application en interne, et les employés auraient été confirmés par un test sanguin comme étant à risque de développer un diabète de type 2. Les sujets « surveillaient activement leur glycémie via divers appareils disponibles sur le marché », enregistrant les modifications correspondantes de leur glycémie. L’application noterait alors les corrélations entre les changements alimentaires et le taux de sucre dans le sang (par exemple, « ne mange pas de pâtes »).

Gurman dit qu’Apple a suspendu le test pour se concentrer sur d’autres fonctionnalités de santé. Bloomberg note que l’application Apple Health ne dispose actuellement pas de suivi des repas, ce que proposent les services concurrents. La publication indique également qu’Apple pourrait éventuellement proposer une intégration plus approfondie du suivi du glucose par des tiers dans ses produits.

L’étude ne serait apparemment pas directement liée à la quête de 15 ans d’Apple pour offrir une surveillance non invasive de la glycémie, quelque chose qui semble régurgiter dans les rumeurs sur l’Apple Watch à chaque cycle. Le prototype matériel actuel de la société serait un appareil portable de la taille d’un iPhone qui utilise des lasers pour projeter de la lumière sur la peau. Gurman affirme que la première version destinée aux consommateurs d’Apple – que ce soit sous l’Apple Watch ou sous une autre forme – n’informera probablement les utilisateurs que s’ils sont pré-diabétiques. Il faudrait fournir des niveaux de glucose spécifiques lors d’itérations ultérieures.