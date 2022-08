Apple aurait terminé le travail de développement sur la version initiale d’iOS 16

Les ingénieurs d’Apple ont terminé le travail sur la version officielle d’iOS 16, qui devrait sortir le mois prochain avec le lancement de l’iPhone 14, selon Mark Gurman de Bloomberg qui réitère son rapport précédent dans l’édition de cette semaine de sa newsletter Power On, qui affirmait qu’iPadOS 16 serait retenu et publié aux côtés de macOS Ventura en octobre.

Selon Gurman, les ingénieurs d’Apple ont la version finale d’iOS 16 prête et attendent d’être déployée officiellement le mois prochain, les prochaines versions bêta avant la sortie publique du logiciel devraient offrir des améliorations et des corrections de bogues pour conclure le cycle bêta.

Gurman a précédemment affirmé qu’Apple reportait la sortie d’iPadOS 16 jusqu’en octobre, blâmant les problèmes de bogues avec la fonction multitâche de Stage Manager comme raison du retard.

Bien qu’Apple n’ait pas officiellement partagé de date de sortie prévue pour iPadOS 16, la nouvelle mise à jour pour iPad devait être publiée en septembre, aux côtés d’iOS 16 qui serait dans les délais et non affecté par le retard.

Apple prévoit d’annoncer l’iPhone 14 et la nouvelle gamme Apple Watch de cette année le mercredi 7 septembreavec iOS 16 qui sortira probablement la semaine après l’événement spécial.

Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la mise à jour la plus importante d’iOS 16, apportant de nouvelles options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à leur écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, tels que les événements de calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, etc.

La nouvelle mise à jour pour iPhone inclut la possibilité de rappeler et de modifier les iMessages envoyés, de programmer des e-mails, de collaborer via des messages, des options de mise au point améliorées, du texte en direct pour la vidéo, un routage à arrêts multiples dans Maps, Apple Pay Later pour les utilisateurs aux États-Unis, une maison reconstruite app, de nouveaux outils d’accessibilité, et plus encore.

