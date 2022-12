Apple aurait tapé sur les freins de sa voiture autonome

Le premier véhicule électrique d’Apple, destiné à être entièrement autonome avec guidage vocal et gestuel possiblefera désormais ses débuts en 2026, un an plus tard que prévu, selon un Rapport Bloomberg mardi.

Parallèlement à la sortie retardée, la voiture n’aurait désormais que des capacités entièrement autonomes sur l’autoroute. Par conséquent, la conception initiale – dépourvue de volant et de pédales – devra être modifiée pour s’adapter à la conduite manuelle.

Le retard et au moins la suppression temporaire de fonctionnalités entièrement autonomes peuvent être décevants pour certains, mais il y a de bonnes nouvelles. Selon Bloomberg, Apple a proposé de baisser le prix projeté d’environ 120 000 $ à moins de 100 000 $.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le projet, surnommé “Titan”. Après apparemment perdre trois cadres supérieurs de la division en juin 2021, la société aurait intensifié ses efforts de développement plus tard dans l’année et a maintenant les yeux rivés sur une version 2026.