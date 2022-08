Apple aurait repensé l’application Appareil photo par défaut pour iPhone 14 Pro, avec une nouvelle disposition avec des boutons repositionnés

Apple travaillerait sur une version repensée de l’application Appareil photo par défaut, selon une source citée par 9to5Macqui affirme que la version mise à jour de l’application comportera une nouvelle mise en page avec des boutons repositionnés qui profitent de l’espace qui sera mis à disposition avec la rumeur iPhone 14 Pro la refonte de l’encoche, qui est censée voir l’espace rectangulaire en haut de l’écran de l’iPhone où se trouvent l’ID de visage et le système de caméra frontale réduit à un nouveau long bloc flottant en forme de pilule.

Selon la source, qui dit que les plans sont sujets à changement et pourraient être abandonnés, la refonte prévue de l’application Appareil photo verra les commandes actuellement masquées dans un menu déroulant, telles que le flash, la minuterie, les commandes d’exposition, les rapports d’aspect et plus, déplacé vers le haut dans la barre d’état, ce qui leur permet d’être plus facilement accessibles.

Le rapport suggère que la nouvelle disposition de l’appareil photo serait exclusive à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max, étant donné que ce sont les deux seuls nouveaux modèles qui devraient voir la refonte de l’encoche de bloc en forme de pilule longue selon la rumeur.

Ces optimisations pour la nouvelle découpe d’affichage de l’iPhone 14 Pro sont celles qu’Apple a testées et prévoit actuellement de mettre en œuvre. Étant donné qu’il s’agit de fonctionnalités logicielles plutôt que de fonctionnalités matérielles, elles pourraient cependant être modifiées ou supprimées complètement en fonction des tests finaux.

Les mises à jour matérielles de l’appareil photo devraient jouer un grand rôle dans la mise à niveau de l’iPhone de la série “Pro” de cette année. Selon les rumeurs, Apple augmenterait la taille de la bosse de l’appareil photo à l’arrière des deux nouveaux appareils, probablement en raison d’un nouveau capteur d’appareil photo de 48 mégapixelsmarquant la première mise à niveau mégapixel sur un iPhone depuis l’iPhone 6s, sorti en 2015, offrant un enregistrement vidéo 8K et une qualité d’image améliorée.