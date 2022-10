Apple aurait publié de nouveaux Mac Pro “‌M2‌ Ultra” et “‌M2‌ Extreme” en 2023

Le lancement du nouveau Mac Pro d’Apple avec du silicium Apple approche à grands pas, Mark Gurman de Bloomberg partageant dimanche dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On qu’il pense que les nouvelles machines seront probablement lancées en 2023, avec des options de puces qui sont “au moins deux ou quatre fois plus puissante que la puce M2 Max” qui devrait être fournie avec la prochaine mise à jour du MacBook Pro d’Apple.

Surnommées «M2‌ Ultra» et «M2‌ Extreme», les puces du nouveau Mac Pro seront censées être proposées avec des options pour 24 et 48 cœurs de processeur et 76 et 152 cœurs graphiques, ainsi que jusqu’à 256 gigaoctets de mémoire, dit Gurman.

“En fait, je peux partager une configuration du Mac Pro en test actif au sein d’Apple : 24 cœurs de processeur (16 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité), 76 cœurs graphiques et 192 Go de mémoire”, explique Gurman. “Cette machine en particulier exécute macOS Ventura 13.3. Ventura 13.0, la première version du nouveau macOS, sera lancée lundi.

Contrairement à la rumeur du nouveau Mac mini M2 et des modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces mis à niveau qui devraient être lancés avant la fin de l’année, Gurman s’attend à ce qu’Apple n’annonce pas les nouveaux “‌M2‌ Ultra” et “‌M2‌ Extreme” Mac Pro jusqu’à un certain point l’année prochaine.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.