Apple aurait prévu une nouvelle Apple Watch Ultra avec l’iPhone 15 cet automne

Même lorsque les développeurs, les analystes financiers et certains membres des médias se familiarisent avec Pommes nouveau casque Vision Pro, la société devrait publier des versions actualisées des offres existantes, selon un rapport de Bloomberg.

Apple devrait s’en tenir à un lancement traditionnel à l’automne pour l’iPhone 15, mais au cours des 12 prochains mois, la société déploiera également une liste de mises à niveau sur toutes ses principales gammes de produits.

Une paire de nouveaux iMac 24 pouces devrait être lancée, a rapporté Bloomberg dimanche. Apple a également commencé les premiers travaux sur un iMac 30 pouces encore plus grand, qui serait la plus grande taille d’écran tout-en-un de l’entreprise à ce jour. L’iPad Pro et l’iPad Air devraient également recevoir des mises à jour, les deux modèles d’iPad Pro obtenant enfin des écrans OLED.

Une nouvelle Apple Watch Ultra, ainsi que deux tailles de la prochaine génération d’Apple Watch 9, sont également attendues, selon le rapport.

Le MacBook Pro sera livré dans des variantes de 13, 14 et 16 pouces, a rapporté Bloomberg, toutes équipées du nouveau chipset M3 d’Apple. Cependant, le M3 n’alimentera pas le casque à 3 500 $ d’Apple, qui s’appuiera plutôt sur le processeur M2 de la génération actuelle d’Apple. Apple a déjà livré un nouveau MacBook Air 15 pouces à la WWDC, mais Bloomberg rapporte qu’une autre actualisation est déjà en cours.

Parallèlement aux nouveaux produits, les consommateurs et les investisseurs regardent pour voir comment le Vision Pro de la société se vendra. Apple est le dernier venu dans l’espace de réalité virtuelle, et bien que les expériences pratiques aient été largement positives, certains ont signalé le mal des transports ou un poids inconfortable du casque. Pourtant, les spécifications suggèrent que le Vision Pro est plus puissant que presque tous ses concurrents, avec deux écrans haute définition et des processeurs personnalisés pour réduire la latence.

Apple devrait assouplir ses contrôles stricts sur qui est autorisé à ramener le casque à la maison, a rapporté Bloomberg, élargissant le cercle des ingénieurs et des cadres les plus expérimentés. Selon le rapport, les développeurs « select » auront également accès au casque à partir du mois prochain, alors que la société cherche à étoffer l’écosystème VisionOS.

Selon le rapport, les travaux sur deux nouvelles gammes de produits bifurquées, un modèle haut de gamme de deuxième génération qui sera la continuation du Vision Pro original et l’autre une version bas de gamme, ont déjà commencé.