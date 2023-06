Apple aurait prévu de nouvelles zones dans les magasins pour les démonstrations Apple Vision Pro

Apple aurait prévu de nouvelles zones désignées dans ses magasins de détail pour accueillir des démonstrations Apple Vision Pro, le fabricant d’iPhone travaillant sur une application permettant aux employés de la vente au détail de scanner le visage des clients afin de déterminer la taille correcte du sceau lumineux du casque Apple Vision Pro. .

Selon Mark Gurman de Bloombergles nouveaux espaces permettront également aux acheteurs de choisir les bandes de taille correcte et le sceau léger, Apple envisageant initialement d’exiger des rendez-vous pour les achats, de la même manière qu’il obligeait les clients à pré-réserver des rendez-vous pour essayer une Apple Watch lors de leur lancement en 2015.

Gurman déclare : « Apple a développé une application iPhone pour scanner les visages des clients afin de déterminer la taille correcte du sceau lumineux. La société fournira cette application à ses magasins de détail pour le processus d’achat et pourrait également la publier en tant qu’application pour les consommateurs qui achètent en ligne.

Plus tôt dans la journée, il a été signalé que Apple a développé une deuxième sangle pour le casque Apple Vision Pro qui rendrait le portable moins lourd à l’avantbien que le nouveau bracelet soit probablement vendu comme un accessoire supplémentaire plutôt que d’être inclus dans la boîte.

Apple a dévoilé son casque de réalité mixte Apple Vision Pro à la WWDC23 plus tôt ce mois-ci. Le casque de réalité mixte mélange le contenu numérique avec le monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.