Apple aurait prévu de nouveaux modèles d’iPad Pro OLED de 11,1 pouces et 13 pouces

Apple travaillerait sur de nouveaux modèles d’iPad Pro 11,1 pouces et 13 pouces pour un lancement début 2024, les deux appareils devant être équipés d’écrans OLED, selon l’analyste d’affichage fiable Ross Young (via MacRumeurs), qui suggère qu’en réduisant la taille des lunettes, Apple pourra réaliser l’augmentation de la taille de l’affichage sans changement global de la taille de l’appareil.

Parler avec MacRumeursYoung affirme que Apple a abandonné son projet de sortir un iPad Pro 14,1 pouces plus grandécrasant son rapport précédent plus tôt cette année qui suggérait que le nouvel appareil à grand écran pourrait être lancé dès le début de 2023 et alimentant à la place des rumeurs selon lesquelles la gamme d’iPad Pro pourrait ne pas voir de mises à jour avant les rumeurs de nouveaux iPad Pro 11,1 pouces et 13 pouces sortie des modèles.

Dans l’état actuel des choses, Apple vend l’iPad Pro 12,9 pouces avec un écran mini-LED et le ‌iPad Pro‌ 11 pouces avec un écran LCD traditionnel, Apple conservant la technologie d’affichage mini-LED exclusive au plus grand modèle de la gamme.

Il a été rapporté que Samsung Display se prépare à ouvrir une toute nouvelle ligne de production pour les modèles d’iPad OLED.

En général, les écrans OLED offrent une meilleure expérience visuelle par rapport aux LED grâce à plusieurs avantages de qualité d’affichage, notamment une gamme de couleurs plus large et des niveaux de contraste élevés, une meilleure gestion de l’obscurité et de la précision de l’éclairage, et des temps de réponse rapides.

Bien qu’il n’ait partagé aucun détail sur les autres fonctionnalités que les nouveaux modèles d’iPad Pro OLED 2024 pourraient apporter, Young a précédemment signalé que les appareils auront des écrans OLED «à deux piles» avec deux couches d’émission rouge, verte et bleue pour une luminosité accrue et inférieure. consommation d’énergie.