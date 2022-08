Apple aurait payé LG pour un accord de licence de brevet à long terme

En avril, LG a signalé avoir reçu un paiement unique pour la licence de brevet, mais n’a pas révélé qui étaient les clients. Dans un rapport de L’Elec nous apprenons que LG Electronics a reçu 890 milliards de KRW (662,4 millions de dollars) de deux sociétés, dont 800 milliards de KRW (595,4 millions de dollars) ont été payés par Apple, selon des sources du secteur. La différence a été payée par une société non identifiée.

LG Electronics et Apple auraient conclu un accord de licence de brevet à long terme de plus de dix ans, une pratique courante pour les conglomérats multinationaux. Les brevets peuvent avoir probablement inclus “de nombreux brevets essentiels standard”.

Depuis que LG a quitté le secteur des smartphones, ses obligations de payer Apple pour un accord de licence croisée ont changé, d’où le paiement effectué par Apple pour compenser le reste d’un accord de brevet de licence croisée précédemment conclu.

“LG détient plusieurs brevets essentiels standard et cherchera probablement également un accord avec Samsung”, écrit L’élec. “Alors que LG a peut-être quitté le secteur des smartphones, ses autres filiales telles que LG Innotek et LG Display continueront de fournir respectivement des modules de caméra et des écrans au fabricant d’iPhone.

La source