Apple aurait nommé le système d’exploitation de son prochain casque AR/VR ‘xrOS’

Apple nommera le système d’exploitation fonctionnant sur son prochain casque AR / VR de réalité mixte “xrOS”, une modification de la dénomination “RealityOS” ou “rOS” qui devait à l’origine être utilisée pour la plate-forme, selon Bloomberg.

Selon Gurman, le XR dans xrOS est destiné à la réalité étendue, ce que le casque devrait offrir aux utilisateurs lors de son lancement final, combinant la réalité augmentée et la réalité mixte pour transmettre la vidéo du monde réel à travers la visière et l’afficher à l’utilisateur. .

“En interne, la société a récemment changé le nom du système d’exploitation en” xrOS “de” realityOS “, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car le projet est toujours secret”, explique Gurman.

Nouvelle histoire : le casque Apple AR/VR approche. La société a renommé en interne le logiciel de l’appareil en “xrOS” de “realityOS”. Dans le même temps, une société écran secrète a décidé de déposer le nouveau nom dans plusieurs pays. https://t.co/zPoMafVmAE —Mark Gurman (@markgurman) 1 décembre 2022

Il a déjà été dit que le casque Apple AR/VR pourrait être annoncé dès janvier 2023avec une disponibilité commençant dans les mois suivant le dévoilement.

Selon les rumeurs, l’appareil comporterait deux écrans 8K ultra-haute résolution avec une “pléthore” d’autres fonctionnalités, y compris la technologie avancée de suivi des yeux, le marquage Le premier lancement majeur de nouveau produit d’Apple depuis l’Apple Watch originale en octobre 2014.

L’année dernière, nous avons vu The Information publie un croquis du prochain casque, affirmant avoir vu des images internes secrètes d’une source anonyme “ayant une connaissance directe” du développementsignalant que l’appareil offrira une “visière élégante et incurvée attachée au visage par un matériau en maille et des bandeaux interchangeables”.

Créateur de concepts Ian Zelbo a publié des visuels montrant à quoi ressemblera probablement le nouveau casque d’Apple basé sur des informations divulguées antérieurement, avec un bandeau réglable de style Apple Watch et un coussin en maille rappelant les AirPods Max pour un confort autour des yeux du porteur.

Image: Ian Zelbo