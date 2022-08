Apple aurait licencié des recruteurs contractuels

Apple a licencié environ 100 recruteurs contractuels la semaine dernière dans le but de ralentir l’embauche et les dépenses, selon Bloomberg.

Les recruteurs, qui sont responsables de l’embauche de nouveaux employés dans l’entreprise, ont été informés que les licenciements reflétaient l’évolution des besoins commerciaux d’Apple, selon le rapport.

Bien que cette décision soit inhabituelle pour le géant de la technologie basé en Californie, Apple n’est pas la seule entreprise à ralentir l’embauche. Microsoft, Amazon, Meta, Tesla et Oracle ont tous ralenti l’embauche ou réduit certains départements ces derniers mois alors qu’ils luttent contre l’inflation et se serrent la ceinture en prévision d’un ralentissement économique potentiel.

“Nous constatons une inflation dans notre structure de coûts”, a déclaré le PDG Tim Cook à Steve Kovach de CNBC le mois dernier. “Nous le voyons dans des choses comme la logistique et les salaires et certains composants en silicium. Et nous embauchons toujours, mais nous le faisons sur une base délibérée.”

Apple a refusé de commenter les licenciements.

Tous les sous-traitants de l’entreprise n’ont pas été licenciés et Apple garde toujours ses recruteurs à temps plein à bord, selon le rapport. Les entrepreneurs licenciés recevront des prestations et paieront deux semaines supplémentaires, a déclaré Bloomberg.

En savoir plus sur Bloomberg.