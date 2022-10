Apple aurait été condamné à une amende de 19 millions de dollars pour ne pas avoir inclus les chargeurs avec les iPhones

Apple aurait été condamné à une amende de 100 millions de reais (19 millions de dollars) par un tribunal brésilien pour ne pas avoir inclus les chargeurs dans nouveaux iPhone vendu dans le pays. Tous les iPhones vendus au Brésil doivent être livrés avec un chargeur inclus dans la boîte, a déclaré le tribunal, selon un rapport de Reuters jeudi.

L’amende résulte du fait qu’Apple a fait appel d’une commande brésilienne lui interdisant de vendre des iPhones sans chargeur en septembre, lorsqu’il a été initialement condamné à une amende de 12,275 millions de reais (2,38 millions de dollars) par le ministère brésilien de la Justice, a rapporté Reuters à l’époque. Apple aurait fait valoir qu’il n’incluait pas les chargeurs dans le but de réduire les émissions de carbone.

Apple a commencé non compris les écouteurs et un adaptateur secteur avec la sortie de l’iPhone 12 en 2020 — sauf en France, où il doit respecter lois sur les rayonnements — dans le but de réduire les déchets et d’évoluer vers une chaîne d’approvisionnement neutre en carbone.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.