Apple aurait envisagé d’acheter Bing à Microsoft

Comme Google fait face à un énorme procès antitrust, les révélations entourant l’affaire nous ont donné un aperçu d’une réalité alternative. Microsoft aurait envisagé de vendre Bing à Apple il y a quelques années à peine, et si l’accord était conclu, Google n’aurait plus été le moteur de recherche par défaut sur iPhone.

L’affaire antitrust de Google est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l’IA

Bloomberg rapports que les discussions entre les deux géants de la technologie ont eu lieu en 2020, citant des sources anonymes. Selon le média, les dirigeants de Microsoft ont rencontré Eddy Cue, le chef des services d’Apple, pour conclure un accord qui verrait la société prendre le contrôle de Bing auprès de Microsoft dans le cadre d’une acquisition. Cue est crédité d’avoir négocié l’accord entre Apple et Google pour que le moteur de recherche soit le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone. Cependant, il ne semble pas que ces discussions avec Microsoft aient atteint un stade concret et aient été principalement exploratoires.

Microsoft a refusé de commenter Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de Gizmodo.

La nouvelle de ces conversations potentiellement révolutionnaires survient alors que Google est impliqué dans une affaire antitrust dans laquelle l’entreprise technologique a commencé à affronter le ministère de la Justice plus tôt ce mois-ci. Le ministère de la Justice fait valoir que Google est le principal moteur de recherche auprès du public, en partie parce que sa société mère paie de grands acteurs technologiques comme Apple, Samsung et Mozilla pour placer le produit comme premier robot d’exploration de sites Web dans leurs appareils et navigateurs. Selon le ministère, ces paiements sont anticoncurrentiels dans la mesure où ils découragent d’autres entreprises technologiques de développer leur propre moteur de recherche sur un marché où un trésor de guerre de plusieurs milliards de dollars est nécessaire pour jouer.

Bing a toujours été la ligne directrice des moteurs de recherche. Un iPhone avec Bing ressemble à une étrange fusion d’une technologie véritablement révolutionnaire et d’un moteur de recherche désespérément accroché à sa pertinence, du moins en 2020. Bing a récemment constaté une attention (et un trafic) accru en tant que moteur de recherche. Microsoft a investi des milliards dans un accord visant à intégrer la technologie OpenAI à ses produits. Toutefois, les deux sociétés seraient sur un terrain fragile. Techniquement, Microsoft ne possède pas OpenAI, mais propose une infrastructure de cloud computing en échange d’une part importante des bénéfices jusqu’à ce que la startup technologique rembourse l’investissement de Microsoft.

Mise à jour le 29 septembre à 11 h 22 HE : Cet article a été mis à jour pour inclure le refus de Microsoft de commenter.