Apple aurait donné un vrai nom à son logiciel AR/VR : voici ce que cela nous dit

Apple aurait renommé le logiciel qui exécute son prochain casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle avant la sortie potentielle du produit l’année prochaine.

Alors que le système d’exploitation s’appelait en interne “realityOS”, il est est maintenant passé à “xrOS”, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté jeudi. Cela pourrait refléter l’accent mis par le casque sur la réalité étendue (“XR”), qui englobe à la fois l’AR et la VR.

Adopter “xrOS” serait également un écart par rapport à ce qui semblait être une convention de dénomination large, car les marques déposées étaient apparues avec des noms de produit comme Reality One, Reality Pro et Reality Processor. Le nouveau rapport Bloomberg note qu’une nouvelle société écran appelée Deep Dive a déposé des marques pour “xrOS” dans plusieurs pays et est en train d’obtenir le nom aux États-Unis. Les deux cas pourraient être vrais : le système d’exploitation aurait pu être renommé, mais la marque Reality pourrait continuer à porter le nom de la série de casques.

Alors qu’un précédent rapport Bloomberg suggéré un désaccord interne au sein d’Apple sur l’opportunité de développer des casques AR et VR séparés, le nouveau nom xrOS correspond à des rumeurs plus récentes selon lesquelles un casque à réalité mixte est en route. Quel que soit le cas, le premier casque d’Apple pourrait être coûteux : une rumeur l’année dernière suggérait que le premier casque VR de l’entreprise serait “beaucoup plus cher” que d’autres produits VR qui coûtent moins de 900 $ – bien qu’il ne soit pas clair s’il serait plus cher. le Meta Quest Pro à 1 500 $.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.