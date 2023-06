Apple aurait discuté du lancement de l’Apple Card en Inde

Apple serait en pourparlers avec des banques en Inde sur la possibilité d’étendre Apple Card, la carte de crédit numérique du fabricant d’iPhone, aux clients du pays, marquant la première expansion internationale du service après son lancement aux États-Unis en 2019.

Selon un rapport du site Web des finances locales Contrôle de l’argentle PDG d’Apple, Tim Cook, a rencontré le PDG et MD de la HDFC Bank indienne, Sashidhar Jagdishan, lors de son voyage en Inde en avril, le groupe discutant de la possibilité d’introduire la carte de crédit dans le pays aux côtés d’Apple Pay.

Le rapport affirme que les discussions en sont à leurs débuts, et en plus des discussions avec HDFC, la société de Cupertino avait également eu des discussions avec la Reserve Bank of India (RBI) sur les modalités de la carte.

« Apple examinait des écarts importants par rapport au modèle standard de carte de crédit comarquée en Inde », affirme l’une des sources citées par le rapport. « Il n’est pas clair si l’entreprise est disposée à faire ces compromis afin de lancer la carte en Inde. »

Apple Card n’est disponible qu’aux États-Unis. Les utilisateurs peuvent effectuer des achats avec leur Apple Card avec Apple Pay sur leur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, ou avec la carte bancaire Apple Card en titane en option, qui ne comporte aucun numéro de carte imprimé ni code de sécurité, ce qui en fait la carte de crédit la plus sécurisée au monde.