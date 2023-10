Apple aurait des ingrédients pour créer son propre moteur de recherche

Apple dispose de tous les éléments pour créer son propre moteur de recherche pour ses appareils s’il décide de mettre fin à sa dépendance à l’égard de Google, selon un nouveau rapport.

Google est le moteur de recherche par défaut de l’iPhone depuis plus d’une décennie, le géant du Web aurait payé à Apple entre 8 et 12 milliards de dollars chaque année dans le cadre de cet accord. Mais l’accord est compliqué par les accusations du gouvernement américain selon lesquelles Google maintient un monopole dans la recherche et la vente de publicités en ligne.

Aussi lucratif que soit cet accord, Apple pourrait faire mieux, affirme Mark Gurman de Bloomberg dans son Allumer bulletin d’information dimanche. Si Apple lançait son propre moteur de recherche, les revenus publicitaires qu’il pourrait générer rivaliseraient probablement avec le flux d’argent provenant du marché de l’Apple Watch, a-t-il déclaré.

Tout en qualifiant une telle démarche de « long shot », Gurman souligne qu’Apple a déjà donné un aperçu de ce à quoi ressemblerait une telle offre, ayant déjà intégré des moteurs de recherche dans des services tels que l’App Store, Maps, Apple TV et News.

Dans le cadre de cet effort possible, Apple a une équipe qui a créé un moteur de recherche de nouvelle génération nommé Pegasus. La technologie, développée sous la supervision de John Giannandrea, vice-président senior de l’apprentissage automatique et de l’IA d’Apple, fait apparaître les résultats avec plus de précision. Gurman écrit. La technologie est déjà présente dans certaines applications et pourrait un jour apparaître dans l’App Store, a-t-il déclaré.

Apple a également bricolé Spotlight, sa fonction de recherche qui aide les utilisateurs iOS à trouver des éléments sur leurs appareils. Apple a commencé à ajouter des résultats de recherche sur le Web à cet outil il y a quelques années, souligne Gurman, mais ces résultats ont été fournis soit par Bing de Microsoft, soit par Google.

La spéculation des moteurs de recherche survient au milieu du Procès Google Artitrust en cours intenté par le ministère américain de la Justice, où Apple a été cité comme témoin dans le procès concernant son accord de plusieurs milliards de dollars qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Le gouvernement américain accuse Google de maintenir un monopole dans la recherche et la vente de publicités en ligne.

Giannandrea aurait révélé lors de son témoignage dans le cadre du procès que une nouvelle fonctionnalité dans iOS 17 vous permet de modifier le moteur de recherche par défaut sur votre iPhone lorsque vous utilisez Safari en mode navigation privée. Dans iOS 17, fourni avec les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, les utilisateurs peuvent définir deux moteurs de recherche par défaut : un pour la navigation régulière et un pour la navigation privée, a-t-il déclaré.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.