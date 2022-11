Apple aurait construit un réseau publicitaire pour la télévision en direct

Apple serait en train de construire un réseau publicitaire pour la télévision en direct, selon Mark Gurman de Bloombergqui affirme que le fabricant d’iPhone est en pourparlers avec des partenaires publicitaires et des sponsors de la MLS dans le cadre de son accord pour diffuser les matchs de la Major League Soccer l’année prochaine.

Dans un rapport partagé vendredi, Gurman indique qu’Apple organise des réunions avec des partenaires publicitaires sur la diffusion de publicités lors de matchs de football et d’émissions connexes, citant des personnes connaissant le plan.

Le nouveau réseau publicitaire pour la télévision en direct est lié à l’accord de 10 ans d’Apple pour diffuser les jeux MLS dans un nouveau service d’abonnement, ainsi que sur Apple TV+, déclare Gurman, notant que le fabricant d’iPhone diffusera une partie des jeux gratuitement aux utilisateurs de l’application Apple TV.

“Apple prévoit de diffuser de la publicité dans les trois niveaux du partenariat : le package dédié, les abonnements TV+ payants et l’application TV gratuite. Cette décision représente une extension des premières publicités télévisées en direct de la société, qui sont incluses dans les matchs de la Ligue majeure de baseball déjà diffusés sur TV+ », déclare Gurman.

Apple et la Major League Soccer ont annoncé plus tôt cette année que l’application Apple TV serait la destination exclusive pour regarder chaque match MLS en direct à partir de 2023. Du début 2023 à 2032, les fans de sport pourront regarder chaque match MLS en direct en s’abonnant à un nouveau service de streaming MLS, disponible exclusivement via l’application Apple TV.