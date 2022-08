Apple aurait commencé à enregistrer l’événement spécial iPhone 14 et Apple Watch Series 8

Apple aurait commencé la production de l’événement spécial de septembre de cette année, où la société Cupertino devrait dévoiler l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, une toute nouvelle Apple Watch robuste et une Apple Watch SE 2 mise à jour, selon Mark Gurman dans l’édition de cette semaine de sa newsletter Power On pour Bloomberg.

Selon les rumeurs, l’événement spécial d’Apple en septembre devrait se concentrer sur l’iPhone et l’Apple Watch, le rapport d’aujourd’hui suggérant que nous verrons le discours d’ouverture de cette année préenregistré comme toutes les annonces de nouveaux produits depuis le début de l’épidémie de COVID-19, probablement avec des segments tirés de différentes zones du campus de Cupertino et du théâtre Steve Jobs.

“Ce n’est pas tout à fait surprenant, mais on me dit qu’Apple a commencé à enregistrer et à assembler son événement médiatique de septembre, qui devrait avoir lieu dans la première moitié du mois (comme d’habitude)”, déclare Gurman.

Gurman suggère qu’Apple pourrait organiser deux événements spéciaux cet automne. Le premier sera l’événement iPhone et Apple Watch de septembre, suivi d’un second pour Mac et iPad, probablement en octobre.

Selon certaines rumeurs, Apple supprimerait le «mini» iPhone de 5,4 pouces de sa gamme cette année, remplaçant pour la première fois le modèle par un grand iPhone non Pro de 6,7 pouces. Des rapports antérieurs ont suggéré que les ‌iPhone 14 Pro‌ et ‌iPhone 14 Pro‌ Max auront des finitions graphite, or, argent et violetabandonnant les options bleu sierra et vert alpin de l’iPhone 13 Pro.

En avril, nous avons vu des panneaux d’affichage présumés de l’iPhone 14 dans le monde réel fuir en lignemontrant les découpes d’affichage en forme de pilule et circulaires, qui remplaceront l’encoche traditionnelle pour loger la caméra frontale et le système Face ID sur les nouveaux modèles d’iPhone de cette année.

Plus tôt cette année, YouTuber et leaker Jon Prosser ont partagé un ensemble de des images conceptuelles nous montrant à quoi ressemblera probablement l’iPhone 14 Proavec des découpes en forme de pilule et d’affichage circulaire, une nouvelle finition violette, et plus encore.