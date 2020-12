Apple aurait commandé le premier lot de puces basé sur un processus de 3 nanomètres au fabricant de puces taïwanais TSMC. Selon un rapport récent, les puces 3 nm de TSMC constituent le lot de production initial et seront utilisées pour les appareils iOS et Apple Silicon. Suite aux rapports initiaux de TSMC sur le point de finaliser son processus 3 nm, le nouveau rapport indique qu’Apple a passé la commande de ces puces 3 nm pour ses processeurs Silicon série M et série A pour ordinateurs Mac, iPhones et iPad.

Le rapport cite des sources de la chaîne d’approvisionnement disant que les essais progressent sans heurts. Les sources ont estimé que la ligne 3 nm de TSMC est en passe de produire environ 6,00 000 processeurs par an, soit 50 000 par mois, la production de masse commençant quelque temps en 2022. On ne sait pas combien d’unités le géant de Cupertino a commandé , ou sur quelle période. Cependant, des sources ont déclaré que la commande concernait principalement la production de processeurs de la série M pour Mac. Le rapport, publié dans Money.UDN, indique également que le processus 3 nm sera utilisé pour les processeurs iPad et MacBook. De plus, le nouveau processus de TSMC fabriquera les futurs processeurs de la série A pour l’iPhone. Selon des rapports précédents, Apple utiliserait le processus 3 nm sur la puce A16 Bionic en 2022.

TSMC a également affirmé précédemment que son processus 3 nm offrirait une augmentation des performances comprise entre 10 et 15% par rapport à son processus 5 nm actuel. Il est également dit que la puce 3nm offrira entre 20% et 25% d’économie d’énergie améliorée. Selon le rapport Money.UDN, TSMC développe également un processus 4 nm, qu’il lancera avant le processus 3 nm.