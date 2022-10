Apple aurait classé l’iPhone‌ 5c comme obsolète à partir du mois prochain

Apple serait en train de préparer l’iPhone 5c à être classé comme un produit obsolète à partir du mois prochain, un statut donné aux appareils lorsqu’Apple a cessé de les distribuer à la vente il y a plus de 7 ans.

Apple a présenté l’iPhone 5c coloré comme un iPhone d’entrée de gamme en 2013, coïncidant avec la sortie d’iOS 7. L’iPhone à prix abordable comportait un écran de 4 pouces et un boîtier arrière en plastique, disponible en rose, jaune, vert, bleu et Options de couleur blanche avec un seul appareil photo de 8 mégapixels et un processeur Apple A6.

Selon MacRumeursune note obtenue par le site confirme que l’iPhone en plastique sera marqué comme obsolète à partir du mois prochain, Apple interrompant tous les services matériels pour les produits obsolètes, laissant quiconque utilisant encore l’iPhone vieillissant incapable de faire réparer son appareil par Apple ou l’un des Apple. réseau officiel de réparateurs agréés.

Apple a récemment ajouté l’iPhone 6 – autrefois l’iPhone le plus populaire d’Apple – à sa liste de produits vintage et obsolètes.