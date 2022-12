Apple aurait autorisé les App Stores rivaux sur iPhone et iPad dans l’UE

Apple se prépare à donner aux magasins d’applications extérieurs l’accès à ses iPhones et iPads dans l’Union européenne pour se conformer à une nouvelle loi sur la concurrence, Bloomberg a rapporté mardi, citant des sources proches du dossier.

Dans le cadre des changements, les utilisateurs d’Apple seraient autorisés à installer des applications tierces sans passer par l’App Store de l’entreprise, en contournant les restrictions d’application du géant de la technologie et la commission pouvant atteindre 30 % qu’il facture sur les achats de l’App Store, selon le rapport de Bloomberg.

Les mesures signalées – un renversement de la politique de longue date d’Apple – sont une réponse à la demande de l’UE Loi sur les marchés numériques, balayant de nouvelles règles Internet conçues pour créer une concurrence loyale et ouverte dans le domaine numérique. Les grandes entreprises technologiques qui ne se conforment pas aux nouvelles règles pourraient faire face à des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial, pouvant atteindre des milliards de dollars.

Alors que d’autres fabricants de téléphones tels que Google et Samsung ont également leurs propres magasins d’applications, ils autorisent souvent le chargement latéral, où les utilisateurs peuvent trouver et télécharger des applications à partir de sources autres que le magasin d’applications principal de leur appareil. Cependant, Apple n’a autorisé le téléchargement que des applications iPhone et iPad à partir de son App Store, arguant que le chargement latéral pourrait nuire à la sécurité du téléphone.

Le contrôle strict d’Apple s’est heurté à une opposition devant les tribunaux, le fabricant de Fortnite Epic Games affirmant que le fabricant d’iPhone exerce trop de contrôle sur les appareils des gens. Epic a en grande partie perdu son procès contre Apple, bien qu’il soit attrayant.

Cependant, Apple n’a pas décidé de se conformer ou non à une partie des nouvelles règles qui permettent aux développeurs d’installer des systèmes de paiement tiers dans leurs applications pour acheter des abonnements ou du contenu intégré à l’application, a rapporté Bloomberg. Une telle décision exclurait Apple du processus d’achat.

Les changements, qui devraient entrer en vigueur avec la sortie d’iOS 17 l’année prochaine, sont principalement destinés à l’Europe mais pourraient jeter les bases d’une diffusion dans d’autres régions, ont déclaré des sources à Bloomberg.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.