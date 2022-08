Apple aurait augmenté les estimations d’expédition de l’iPhone 14 à 95 millions d’unités

Apple aurait demandé aux fournisseurs d’augmenter les expéditions d’iPhone 14 à 95 millions d’unités, soit une augmentation de 5 millions d’unités par rapport aux volumes de production précédents, suggérant que le fabricant d’iPhone pense que la demande sera forte pour la nouvelle gamme d’iPhone de cette année, qui devrait être dévoilée prochainement. mois aux côtés de l’Apple Watch Series 8, et plus encore.

Selon le Temps économiques de Taïwanpassant par MacRumeursApple a augmenté ses estimations d’expédition de l’iPhone 14 d’environ 5 %, l’iPhone 14 devant se vendre mieux que la série iPhone 13 de l’année dernière, probablement en raison de l’introduction selon la rumeur d’un nouveau modèle d’iPhone non Pro plus grand, remplaçant le 5,4 pouces. “mini” iPhone dans la gamme de l’année dernière avec un nouveau modèle correspondant à la taille de l’iPhone 13 Pro Max 6.7-icnh, sans le prix “Pro” plus élevé.

Des rapports ont suggéré que les ‌iPhone 14 Pro‌ et ‌iPhone 14 Pro‌ Max auront des finitions graphite, or, argent et violetabandonnant les options bleu sierra et vert alpin de l’iPhone 13 Pro.

En mai, YouTuber et leaker Jon Prosser ont partagé une série de des images conceptuelles nous montrant à quoi ressemblera probablement l’iPhone 14 Proavec des découpes en forme de pilule et d’affichage circulaire, une nouvelle finition violette, et plus encore.

Image: Technologie de première page