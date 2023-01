Apple aurait arrêté son projet de puce Wi-Fi interne

Apple se bat pour réduire sa dépendance à l’égard de fournisseurs tiers en prenant en interne la fabrication de composants. Tout comme il l’a fait avec ses chipsets mobiles de la série A et ses SoC de la série M, Cupertino apporterait en interne des puces sans fil, des modems 5G et même la production d’écrans pour ses iPhones, Apple Watch et Mac.

La dernière enquête sur les semi-conducteurs d’un analyste Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple fera marche arrière sur le développement de sa puce Wi-Fi et continuera de s’appuyer sur Broadcom comme principal fournisseur. Apple consacre la plupart de ses ressources de conception de circuits intégrés au développement de son chipset. Kuo mentionne également qu’Apple donne toujours la priorité à son développement de modem 5G par rapport au projet de puce Wi-Fi.

Apple passera probablement au Wi-Fi 6E dans ses prochains modèles d’iPhone 15 et le reste de son portefeuille de produits. Kuo a confirmé que la puce combinée Wi-Fi + Bluetooth d’Apple est toujours en préparation. Mark Gurman a également confirmé qu’Apple travaillait toujours sur la puce combinée Wi-Fi + Bluetooth.

