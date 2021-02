Apple aurait apporté la fonctionnalité Always-On Display avec l’iPhone 13

Le battage médiatique entourant la prochaine gamme d’iPhone d’Apple a lentement gagné du terrain au fil des mois. Selon une nouvelle fuite de ToutApplePro et Max Weinbach, Apple apportera enfin la fonctionnalité Always-On Display à sa prochaine série iPhone 13. La rumeur suggère que les appareils iPhone 13 utiliseront les écrans LTPO 120Hz (oxyde polycristallin basse température) de Samsung et que les utilisateurs pourront afficher leur pourcentage de batterie et leur temps à tout moment.

On parle également de notifications apparaissant sur l’AOD en n’éclairant qu’une petite partie de l’écran. La nouvelle fuite mentionne également que l’iPhone 13 apportera des aimants MagSafe plus puissants empêchant les accessoires compatibles de se déclipser. En plus des fuites de caméra précédentes, on parle d’un mode Astro-photographie automatique qui s’allumera lorsqu’il détectera des étoiles ou d’autres objets spatiaux dans le ciel.

Les AirTags d’Apple ont également été annoncés pour être lancés en mars avril et l’Apple Watch Series 7 bénéficiera d’un suivi de la glycémie.

Source (vidéo) | Via