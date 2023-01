Apple aurait annulé l’iPhone SE 4 de quatrième génération – qui devait sortir l’année prochaine – avant ce qui devrait être une année difficile pour les ventes de téléphones.

Initialement prédire le mois dernier qu’Apple pourrait retarder ou annuler l’iPhone SE 4, a noté l’analyste Apple Ming-Chi Kuo affirmé dans un article de blog Vendredi que la société a entièrement annulé le téléphone, citant des sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Kuo pense que les expéditions inférieures aux attentes de l’iPhone SE 3 et d’autres modèles de niche comme l’iPhone 13 Mini et l’iPhone 14 Plus peuvent être une raison. La société aurait également pu se méfier de la transition de l’iPhone SE 3, qui a toujours les énormes lunettes en haut et en bas et la conception du bouton d’accueil de l’iPhone 6, à un conception plein écran dans l’iPhone SE 3 – en particulier avant une récession prévue en 2023.

Apple a déjà vu baisse des précommandes pour les modèles de base iPhone 14 et iPhone 14 Plus au profit des versions iPhone 14 Pro et Pro Max, symptôme de resserrement des budgets et de promotions plus agressives pour vendre les téléphones les plus premium. Les ventes de téléphones ont globalement diminué de 9,1 % en 2022, selon le cabinet d’analystes IDC, et les attentes concernant les expéditions en 2023 ont déjà été réduites de 70 millions d’unités, par Lecture légère. Peut-être qu’Apple ne rafraîchira pas la gamme iPhone SE en 2024 comme prévu précédemment, ou peut-être conservera-t-il simplement sa conception existante et rafraîchira-t-il simplement les composants internes, comme avec l’iPhone SE 3.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.