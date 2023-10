Jon Stewart est surtout connu pour énerver les bonnes personnes avec ses prises de position politiques nuancées sur son Apple TV montrer Le problème avec Jon Stewart, et il semble qu’il ait également énervé son employeur. chez Stewart Le problème a été officiellement annulé, et la raison pourrait résider dans son point de vue sur l’intelligence artificielle, un projet sur lequel Apple travaille tranquillement.

La série ne reviendrait pas pour une troisième saison sur la plateforme de streaming Apple TV+, selon The New York Times signalé Jeudi. Les choses ont pris fin « brusquement » en raison des différences de direction entre Stewart et Apple qui ont alimenté la scission. Le Times affirme qu’Apple ressentait des tensions concernant l’intérêt de Stewart pour les sujets liés à l’intelligence artificielle et à la Chine. Les sujets futurs liés à la prochaine élection présidentielle de 2024 auraient pu provoquer une division encore plus grande entre l’entreprise et Stewart.

Apple aurait contacté Stewart et l’aurait informé qu’il devait être « aligné » sur les valeurs de l’entreprise, selon Le journaliste hollywoodien. Stewart a apparemment « hésité » à l’idée d’être stérilisé par Apple, indique le rapport.

L’enregistrement du premier épisode de la troisième saison devait commencer dans quelques semaines. Le comédien et commentateur politique est actuellement en pleine crise accord pluriannuel avec Apple pour produire du contenu avec sa société Busboy Productions.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.

L’intelligence artificielle a pris d’assaut le monde pour le mal ou pour le pire, avec des entreprises comme OpenAI qui introduisent la technologie dans toutes les facettes de nos vies. Apple s’est également intéressé à sa part du gâteau et a annulé Le problème une couverture excessive de l’IA pourrait être un moyen de maintenir le nom de la marque associé positivement à la technologie.

En mai, la nouvelle est tombée que Apple construisait sa propre IA tout en interdisant à ses employés d’utiliser de grands modèles de langage comme le très populaire ChatGPT. Apple a progressé dans ses efforts en matière d’IA en juillet, le principal framework d’IA portant le nom de code « Ajax » (peut-être une référence à Apple Jacks), tandis qu’un chatbot interne porte le nom « Apple GPT ».