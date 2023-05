Apple aurait accumulé 90% de la capacité 3 nm de TSMC cette année

Selon un nouveau rapport de Taïwan aujourd’hui, Apple a pratiquement étouffé l’offre de puces 3 nm de TSMC cette année. TSMC verra apparemment la technologie de traitement de base de 3 nm dominer 90 % de sa capacité familiale de 3 nm en 2023, et près de 90 % de cette capacité de base de 3 nm aurait déjà été réservée par Apple pour une utilisation dans les nouveaux iPhones, MacBook et iPad.

L’A17 et le M3 devraient être produits à l’aide du processus 3 nm de TSMC. Les rapports sur Apple passant des commandes de puces 3 nm remontent à 2020, donc la société joue clairement le long jeu ici. Selon certaines rumeurs, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max deviendraient les premiers smartphones alimentés par un chipset 3 nm.

On pense que cette technologie 3 nm est responsable d’une efficacité énergétique améliorée de 35 % et d’une augmentation de 15 % des performances de l’A17 par rapport à l’A16 4 nm présent dans l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Côté ordinateur, un MacBook Air 13 pouces mis à jour et un nouvel iMac 24 pouces pourraient être les premiers à utiliser la puce M3, également réalisée en 3 nm.

Si tout cela se passe, alors Qualcomm, Samsung et MediaTek pourraient se battre pour les 10 % restants de la capacité de TSMC plus tard cette année, ce qui pourrait signifier que la fourniture de puces 3 nm haut de gamme pour les téléphones Android pourrait être limitée pendant un certain temps. . Ce ne sont que des spéculations cependant, TSMC pourrait également augmenter sa capacité, nous devrons attendre et voir ce qui se passe.

Source | Via