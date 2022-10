Apple augmente les prix sur Apple TV+ et Apple Music

Pomme lundi a augmenté les prix des abonnements mensuels et annuels aux États-Unis pour ses services de streaming Apple TV + et Apple Music. Il a également augmenté les prix d’Apple One, son offre groupée.

Désormais, un abonnement individuel mensuel à Apple Music coûte 10,99 $, contre 9,99 $ auparavant. Concurrent Spotify commence actuellement à 9,99 $ par mois.

L’accès à Apple TV+ coûte 6,99 $ par mois, soit plus que le prix précédent de 4,99 $ par mois. Apple TV + a été proposé à des prix compétitifs par rapport à d’autres services de streaming, dont certains ont également augmenté leurs prix ces derniers mois. Il a également une plus petite bibliothèque de contenu. Concurrent Disney + à partir de 7,99 $ par mois tandis que Netflix commence à 9,99 $ par mois mais a un service financé par la publicité à 6,99 $ par mois dans les ouvrages.

Apple a également augmenté les prix des abonnements annuels pour ces services et augmenté le coût d’entrée de gamme pour Apple One, qui ajoute le stockage et le service de jeu Arcade, de 14,95 $ à 16,95 $.

Les marchés internationaux et certains autres forfaits verront des augmentations de prix similaires.

Les hausses de prix surviennent pendant une période d’inflation rapide dans le monde qui oblige les entreprises à augmenter leurs prix tout en essayant de préserver la demande des consommateurs.

Les augmentations pourraient également renforcer les revenus de l’activité de services en croissance rapide d’Apple, qui a enregistré des ventes de 16,9 milliards de dollars au cours du trimestre de juin.

Mais Apple a également averti que la croissance des activités de services ralentirait au cours du trimestre de septembre, en partie à cause d’un dollar fort.

Apple Music et Apple TV+ représentent une petite partie de l’activité de services d’Apple, qui comprend également les frais de licence de recherche, les garanties matérielles, les ventes de l’App Store et d’autres activités.

“Le passage à Apple Music est dû à une augmentation des coûts de licence, et à leur tour, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront plus pour le streaming de leur musique”, a déclaré Apple dans un communiqué. “Nous continuons également d’ajouter des fonctionnalités innovantes qui font d’Apple Music la meilleure expérience d’écoute au monde. Nous avons lancé Apple TV+ à un prix très bas parce que nous avons commencé avec seulement quelques émissions et films. Trois ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de séries, de longs métrages, de documentaires et de divertissements pour enfants et familles primés et largement acclamés par les conteurs les plus créatifs du monde. »