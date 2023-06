Apple augmente les prix du stockage iCloud au Royaume-Uni et dans d’autres pays

Apple a augmenté le prix de ses plans de stockage iCloud au Royaume-Uni et dans certains autres pays et régions, reflétant une augmentation d’environ 25 %.

Tel que rapporté par 9to5Macles plans iCloud en Pologne, en Roumanie, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, en Suède, en Tanzanie, en Turquie et aux Émirats arabes unis ont également connu des augmentations de prix, les prix aux États-Unis restant inchangés pour le moment.

L’augmentation de prix voit la base de 5 Go de stockage iCloud disponible gratuitement, avec le niveau de 50 Go passant de 0,79 £ / mois à 0,99 £ / mois, le niveau de 200 Go passant de 2,49 £ à 2,79 £ et le plan supérieur de 2 To passant de 6,99 £ à 8,99 £.

Le prix du forfait tout compris Apple One d’Apple reste inchangé après sa mise à jour l’année dernière.

Les utilisateurs payant pour iCloud déverrouillent iCloud +, un abonnement cloud premium qui étend le service iCloud disponible avec des fonctionnalités telles que iCloud Private Relay, Hide My Email, la prise en charge de HomeKit Secure Video et augmente le stockage.