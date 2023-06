Apple augmente les prix d’iCloud+ au Royaume-Uni, dans certaines parties de l’Europe, de l’Asie et des Amériques

Si vous êtes abonné à iCloud (mais que vous n’utilisez pas Apple One), vous voudrez peut-être vérifier les frais d’abonnement pour votre région – Apple les a discrètement augmentés dans plusieurs pays.

En prenant le Royaume-Uni comme exemple, le niveau de 50 Go était de 0,79 £ par mois auparavant, mais le prix mis à jour le montre à 0,99 £. Les niveaux 200 Go et 2 To sont également devenus plus chers. Il n’y a pas que le Royaume-Uni, de nombreux autres pays connaissent également des hausses de prix. Le prix de l’euro reste le même, cependant, il en va de même pour les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’Inde.

Voici un bref aperçu de certains des changements apportés au plan tarifaire d’Apple pour iCloud+. Vous pouvez trouver les prix mondiaux mis à jour ici.

Avant Maintenant

Stockage 50 Go 200 Go 2 To 50 Go 200 Go 2 To

Australie 1,49 $CA 4,49 $ 14,99 $ 1,49 $CA 4,49 $ 14,99 $

Brésil 3,50 R$ 10,90 R$ 34,90 R$ 4,90 R$ 14,90 R$ 49,90 R$

Canada 1,29 $ CA 3,99 $CA 12,99 $CA 1,29 $ CA 3,99 $CA 12,99 $CA

Tchéquie 25 Kč 79 Kč 249 Kč 25 Kč 79 Kč 249 Kč

Danemark 7 € 25 € 69 € 9 € 25 € 89 €

euro 0,99 € 2,99 € 9,99 € 0,99 € 2,99 € 9,99 €

Inde 75 ₹ 219 ₹ ₹749 75 ₹ 219 ₹ ₹749

Norvège 10 € 29 € 99 € 12 € 39 € 129 €

Pologne 3,99 zł 11,99 zł 39,99 zł 4,99 zł 14,99 zł 49,99 zł

Turquie 6.49TL 19,99 TL 64,99 TL 12,99 TL 39,99 TL 129,99 TL

ROYAUME-UNI 0,79 € 2,49 £ 6,99 £ 0,99 € 2,99 £ 8,99 £

NOUS 0,99 $ 2,99 $ 9,99 $ 0,99 $ 2,99 $ 9,99 $





Notez que le plan iCloud gratuit est toujours disponible, mais vous n’obtenez toujours que 5 Go, comme lors du lancement du service en 2011.

Il y a de bonnes nouvelles, du moins pour les abonnés Apple One, car le prix n’a pas changé. L’un comprend iCloud+, tv+, Music, Arcade et (au niveau le plus élevé) Fitness+ et News+. Bien sûr, Apple a augmenté les prix One en octobre, ce n’est donc qu’une petite consolation.

