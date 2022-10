Apple augmente les prix canadiens de ses services de musique et de télévision

Apple Inc. dit qu’elle augmente le coût de ses services Apple Music et Apple TV Plus au Canada.

Le géant de la technologie a confirmé que les prix des deux services augmentaient dans une fourchette de 1 à 4 dollars par mois, selon les services et la taille du forfait.

Le prix de base d’Apple Music pour un compte d’écoute unique augmentera de 1 $ à 10,99 $ par mois, tandis que l’accès à la plate-forme de streaming vidéo Apple TV Plus passera de 3 $ à 8,99 $ par mois.

C’est la première fois qu’Apple augmente les prix de ses services de streaming au Canada.

Répercuter les coûts plus élevés

La société affirme que l’augmentation des prix d’Apple Music est liée à des coûts de licence plus élevés pour la musique.

La décision intervient alors que de nombreuses grandes plateformes de streaming cherchent des moyens d’augmenter leurs revenus dans un contexte d’inflation et de hausse des coûts de production cinématographique et télévisuelle.

Des augmentations de prix similaires sont en cours sur d’autres marchés où Apple est présent, notamment aux États-Unis.

Pendant ce temps, le prix d’Apple One, un forfait d’abonnement groupé qui ajoute Apple Arcade et le stockage iCloud, ainsi que des options d’actualités et de mise en forme, augmentera au Canada de 3 $ ou plus.