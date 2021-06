Apple augmente les commandes de composants 5G pour la gamme iPhone 13

Selon Heures numériques, Apple a augmenté le nombre de ses fournisseurs de matériel lié à la 5G et c’est parce qu’il s’attend à fournir plus de téléphones compatibles mmWave avec la génération iPhone 13.

La famille iPhone 12 est la première gamme à prendre en charge la connectivité 5G, mais la prise en charge mmWave est limitée aux États-Unis, car le reste du monde ne bénéficie que d’une prise en charge inférieure à 6 GHz 5G. Désormais, de plus en plus de marchés devraient adopter la norme mmWave plus rapide et Apple veut être prêt.

