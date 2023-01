Apple augmente le remplacement de la batterie de l’iPhone de 20 $

Les propriétaires d’iPhone hors garantie devront bientôt dépenser plus pour remplacer leurs batteries dans un magasin Apple, Pomme dit cette semaine.

À partir du 1er mars, tous les iPhones plus anciens sortis avant 2022 verront leurs frais de remplacement de batterie augmenter de 20 $, Apple dit sur son site. Actuellement, le propriétaire d’un iPhone 13 paiera 69 $ pour une nouvelle batterie. En mars, Apple facturera 89 $.

Les augmentations de prix des batteries s’appliqueront également aux iPhones plus anciens, à certains iPads, aux ordinateurs portables MacBook et à certains marchés internationaux également.

Actuellement, tous les modèles d’iPhone 14 sont sous garantie, et si quelque chose ne va pas, Apple réparera le téléphone gratuitement. Mais lorsqu’ils commenceront à sortir de la garantie à l’anniversaire d’un an de l’achat, Apple facturera 99 $ pour remplacer les piles qu’ils contiennent.

Cette décision montre qu’Apple continue d’ajuster les prix en réponse à la hausse des coûts de main-d’œuvre et de pièces. Bien que l’inflation ait récemment ralenti aux États-Unis, Apple a déclaré l’année dernière que l’inflation avait affecté son activité et avait augmenté les prix de l’iPhone sur plusieurs marchés internationaux.

Le changement pourrait également inciter davantage de personnes à mettre à niveau leur téléphone vers un nouveau modèle au lieu de remplacer la batterie. Cela pourrait également conduire les utilisateurs vers des magasins de réparation autres qu’Apple pour des prix plus bas.

Les changements dans les frais de remplacement de la batterie d’Apple ont affecté les ventes d’iPhone dans le passé.

Fin 2017, utilisateurs découverts qu’Apple avait ajouté un code logiciel qui ralentissait les iPhones avec des batteries plus anciennes qui avaient été principalement utilisées, pour empêcher l’ensemble de l’iPhone de s’éteindre de manière inattendue en raison de la batterie faible.

La révélation est devenue un scandale pour Apple, forçant l’entreprise à répondre au Congrès et payer des amendes internationales. Sa solution aux clients à l’époque était d’offrir des remplacements de batterie pour 29 $, contre l’ancien prix de 79 $. Les remplacements de batterie étaient extrêmement populaires et de nombreux propriétaires d’iPhone ont opté pour la mise au point bon marché, mettre à rude épreuve les magasins de détail d’Apple avant la fin du programme et les prix ont de nouveau augmenté.

En 2019, le PDG d’Apple, Tim Cook, a indiqué que les remplacements de batterie à 29 $ étaient l’une des raisons des ventes d’iPhone inférieures aux prévisions à l’époque. une lettre aux investisseurs.