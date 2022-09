Apple augmente le prix du lecteur de caméra Lightning vers carte SD au Royaume-Uni

Apple a discrètement augmenté le prix de son lecteur de caméra Lightning vers carte SD au Royaume-Uni, l’accessoire étant désormais au prix de 35 £, par rapport au prix de vente précédent de 29 £.

Avec le lecteur d’appareil photo Lightning vers carte SD, les utilisateurs peuvent télécharger des photos et des vidéos de leur appareil photo numérique sur leur iPad ou iPhone pour les afficher dans l’application Photos.

Une fois la carte SD de l’appareil photo insérée dans le lecteur, l’iPad ou l’iPhone de l’utilisateur ouvre automatiquement l’application Photos, ce qui permet d’importer toutes les images et vidéos sélectionnées ou uniquement, puis de les supprimer éventuellement de la carte SD une fois l’importation terminée.

Le lecteur de caméra Lightning vers carte SD prend en charge les formats photo standard, notamment JPEG et RAW, et les formats vidéo SD et HD, notamment H.264 et MPEG-4. Il prend en charge le transfert de données jusqu’à des vitesses USB 3 sur l’iPad Pro 12,9 pouces (1re et 2e génération) et l’iPad Pro 10,5 pouces, et jusqu’à des vitesses USB 2 sur l’iPad Pro 9,7 pouces et tous les autres modèles d’iPad et d’iPhone. .

Apple propose également une version USB-C du lecteur de caméra, bien que cet accessoire n’ait pas vu d’augmentation de prix au Royaume-Uni, l’adaptateur étant toujours au prix de 39£.