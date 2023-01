Apple augmente le prix du HomePod mini et de l’iMac au Royaume-Uni

Apple a discrètement augmenté le prix du HomePod mini et de l’iMac au Royaume-Uni, le HomePod mini recevant une augmentation de prix de 10 £ et l’iMac recevant une augmentation de prix de 150 £ pour toutes les configurations.

La tarification mise à jour est entrée en vigueur avec le dévoilement du nouveau MacBook Pro d’Apple avec les puces M2 Pro et M2 Max mardiet l’annonce d’un nouveau HomePod de 2e génération aujourd’huil’Apple Store en ligne affichant désormais les prix révisés qui s’appliquent à toutes les couleurs du HomePod mini et à toutes les configurations iMac.

Avant l’augmentation des prix, l’iMac a commencé à 1 249 £ au Royaume-Uni, passant à 1 449 £ et 1 649 £ pour le GPU à 8 cœurs mis à niveau et la configuration de stockage mise à niveau.

L’Apple Post a rapporté l’année dernière comment Apple augmentait les prix de plusieurs accessoires au Royaume-Uni, y compris une augmentation de prix de 20% pour AirTag et une augmentation de prix de 6 £ pour le lecteur de caméra Lightning vers carte SD.

En septembre dernier, Apple a également augmenté discrètement le prix du chargeur MagSafe pour iPhone au Royaume-Uniavec l’accessoire de charge sans fil désormais au prix de 45 £, par rapport au prix d’origine de 39 £.