Apple augmente le prix des batteries de remplacement pour iPhone 16 Pro

Apple augmente le prix des batteries de remplacement pour ses nouveaux modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max à 119 $, soit 20 $ de plus que le prix actuel de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. Le coût de remplacement d’une batterie hors garantie sur un modèle d’iPhone 16 d’entrée de gamme restera de 99 $, selon le site Web d’Apple.

Ces changements ne s’appliquent qu’aux clients d’iPhone qui ne sont pas membres du programme de réparation AppleCare Plus, qui peut offrir jusqu’à trois ans de couverture sur diverses réparations. Les appareils Apple nouvellement achetés sont traditionnellement accompagnés d’une garantie d’un an.

Les batteries des derniers iPhone 16 Selon Apple, la gamme est plus grande pour optimiser la durée de vie de la batterie.

Au fil des ans, l’entreprise a ajusté le prix de ses batteries de remplacement. En 2018, elle a notamment baissé le prix de 79 $ à 29 $ à la suite de la controverse connue sous le nom de Batterygate, lorsque l’entreprise a intentionnellement ralenti la production de téléphones plus anciens. Elle a remonté le prix à 99 $ en 2022 et a également apporté d’autres modifications de prix à toutes ses gammes. En janvier 2023, par exemple, les batteries des modèles MacBook Air ont augmenté de 30 $ à 159 $.

Cette dernière augmentation de prix intervient alors qu’Apple fait face à une pression intense pour convaincre les gens d’acheter de nouveaux iPhones dans un contexte de stagnation des ventes. L’entreprise compte sur l’intérêt suscité par ses fonctionnalités Apple Intelligence et ses capacités avancées d’appareil photo pour inciter les utilisateurs à mettre à niveau leurs appareils à un moment où ils les conservent plus longtemps.

Les nouveaux appareils sont disponibles en magasin depuis vendredi. Découvrez toutes les meilleures offres ici.