Apple augmente le prix d’Apple Music, Apple TV+ et Apple One à partir d’aujourd’hui

Apple augmente le prix de l’abonnement mensuel à Apple Music, Apple TV+ et Apple One avec effet immédiat.

À partir d’aujourd’hui, le coût d’Apple Music a augmenté d’environ 1 $ par mois pour les particuliers et d’environ 2 $ par mois pour les familles, Apple citant “une augmentation des coûts de licence” pour l’augmentation des frais mensuels.

Apple TV + coûte désormais 2 $ par mois de plus, et les forfaits Apple One connaissent une augmentation mensuelle de 2 $ / 3 $, le Premier étant désormais au prix de 32,95 $ par mois contre 29,95 $ par mois auparavant.

Parler avec 9to5Macun porte-parole d’Apple a déclaré: “Le passage à Apple Music est dû à une augmentation des coûts de licence, et à son tour, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront plus pour le streaming de leur musique.”

Les prix des abonnements pour Apple Music, Apple TV+ et Apple One augmenteront à partir d’aujourd’hui. Le passage à Apple Music est dû à une augmentation des coûts de licence, et à son tour, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront plus pour le streaming de leur musique. Nous continuons également d’ajouter des fonctionnalités innovantes qui font d’Apple Music la meilleure expérience d’écoute au monde. Nous avons lancé Apple TV+ à un prix très bas parce que nous avons commencé avec seulement quelques émissions et films. Trois ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de séries, de longs métrages, de documentaires et de divertissements pour enfants et familles primés et largement acclamés par les conteurs les plus créatifs au monde.

Ce changement marque la toute première augmentation de prix d’Apple pour Apple Music, Apple One et Apple TV+ aux États-Unis.

AppleTV+

Mensuel : 6,99 $/mois (à partir de 4,99 $)

Annuel : 69 $/mois (à partir de 49,99 $)

Apple Musique

Particulier : 10,99 $/mois (à partir de 9,99 $)

Famille : 16,99 $/mois (à partir de 14,99 $)

Annuel Individuel : 109 $/an (à partir de 99 $)

Apple One

Individuel : 16,95 $/mois (à partir de 14,95 $)

Famille : 22,95 $/mois (à partir de 19,95 $)

Premier : 32,95 $/ (à partir de 29,95 $)

