Apple augmente la production d’iPhone 14 Pro en raison d’une forte demande, rapporte Kuo

Analyste respecté de l’industrie Ming-Chi Kuo a affirmé qu’Apple demandait aux fournisseurs de concentrer leurs efforts de fabrication sur la production de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max plutôt que sur la production de l’iPhone 14 standard en raison de la forte demande pour les combinés haut de gamme, le fournisseur Foxconn étant censé convertir les lignes de production de l’iPhone 14 aux gammes iPhone 14 Pro pour améliorer la disponibilité de l’iPhone.

Kuo dit que dans les semaines à venir, il s’attend à ce que les fournisseurs de composants Apple voient une augmentation des commandes de pièces pour iPhone 14 Pro en raison du changement des efforts de fabrication, ce qui représentera une augmentation d’environ 10% des prévisions d’expédition pour les modèles iPhone 14 Pro en le quatrième trimestre de 2022.

Apple a annoncé l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max plus tôt ce mois-ciavec un tout nouvel écran Always-On, le tout premier appareil photo 48MP sur iPhone, Crash Detection, Emergency SOS via satellite et une nouvelle façon de recevoir des notifications et des activités avec “Dynamic Island”, qui remplace l’encoche trouvée sur modèles d’iPhone précédents.

