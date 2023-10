Apple attribue la chaleur de l’iPhone au problème et aux applications d’iOS 17

Apple a reconnu que certaines conditions, notamment un bug dans la mise à jour du logiciel iOS 17 et des applications tierces spécifiques telles qu’Instagram, peuvent entraîner une surchauffe des nouveaux iPhones que prévu. Cette situation peut se produire dans les premiers jours suivant la configuration ou la restauration de l’appareil en raison d’une activité en arrière-plan accrue. Apple a déclaré avoir identifié un bug dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui sera résolu dans une future mise à jour logicielle.

Les derniers modèles d’iPhone 15 Pro d’Apple, fabriqués avec un matériau en titane et une sous-structure en aluminium, présentent une dissipation thermique améliorée par rapport aux modèles Pro précédents en acier inoxydable et ne souffrent pas de surchauffe.

Apple a précisé que la surchauffe n’est pas liée à une réduction des performances pour résoudre les problèmes de température. Au lieu de cela, la chaleur que les utilisateurs peuvent ressentir dans leurs nouveaux iPhones peut être attribuée à divers facteurs, tels que la configuration initiale de l’appareil, la restauration des sauvegardes, le chargement sans fil, les applications à forte intensité graphique, les jeux et les fonctionnalités de réalité augmentée.

Même si certains utilisateurs peuvent constater une augmentation temporaire de la température, Apple assure que cela est normal et ne présente aucun risque pour la sécurité. De plus, les utilisateurs utilisant des adaptateurs secteur USB-C plus gros (20 W ou plus) peuvent observer une augmentation temporaire de la température pendant une charge rapide. L’iPhone régule la puissance jusqu’à un maximum de 27 W, à condition que l’adaptateur soit conforme à la norme USB-C PD (Power Delivery).

La société travaille activement avec les développeurs d’applications pour résoudre les problèmes entraînant des surcharges du processeur et une augmentation de la température des appareils. Des applications comme Asphalt 9, Instagram et Uber ont été identifiées comme coupables. Instagram a déjà publié un correctif pour son problème dans la version 302.

Dans l’ensemble, Apple souligne que ces fluctuations de température font partie du fonctionnement normal des appareils et que les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs appareils sans souci tant qu’ils ne reçoivent pas d’avertissement de température.

Le géant de la technologie s’engage à étudier d’autres conditions et à collaborer avec les développeurs pour mettre en œuvre des solutions garantissant des performances et une expérience utilisateur optimales pour l’iPhone.

Cette clarification devrait contribuer à apaiser les inquiétudes des utilisateurs confrontés à des températures d’appareil plus chaudes que prévu.

