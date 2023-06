Apple atteint un niveau record une semaine après avoir annoncé le casque Vision Pro VR

Pomme L’action a augmenté de plus de 1,5 % lundi pour clôturer à 183,79 $ par action, soit le cours de l’action le plus élevé de tous les temps pour la société.

Le jalon intervient une semaine après le plus grand lancement de produit d’Apple de l’année. Lundi dernier, la société a lancé sa conférence des développeurs, WWDC, et a dévoilé le casque Vision Pro, sa première gamme de produits entièrement nouvelle depuis 2014.

Les experts disent que le produit à 3 499 $ peut percer là où d’autres casques VR ne l’ont pas fait en raison de la conception, de la fidélité à la marque et de la technologie d’Apple.

Apple a également annoncé un nouvel ordinateur portable MacBook Air plus grand pour accélérer les ventes de Mac, ainsi que des ordinateurs de bureau haut de gamme pour les concepteurs et les programmeurs 3D. La société a également révélé des mises à jour majeures des systèmes d’exploitation iPhone, iPad et Apple Watch.

En mai, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a suggéré que les revenus d’Apple pourraient baisser d’environ 3 % sur une base annuelle au cours du trimestre en cours.

Bien que le cours de l’action de lundi soit un record absolu, la capitalisation boursière d’Apple n’est actuellement pas un record car la société a racheté certaines de ses actions. Apple vaut désormais 2,89 billions de dollars, selon les données de FactSet.