Apple atteint un « niveau record » de part de marché des smartphones et occupe la première place pour 2023

La société d’études de marché IDC a publié quelques une part de marché impressionnante pour les smartphones chiffres pour 2023. Le numéro un des constructeurs de smartphones est désormais Apple. L’IDC affirme qu’Apple a atteint une « part de marché record » pour 2023 et qu’Apple occupe « la première place chaque année pour la toute première fois ». Le groupe d’analystes affirme que cela représente « une sorte de transfert de pouvoir » sur le marché des smartphones.

Cette part de marché record place Apple à 20,1 % pour 2023, soit une croissance de 3,7 % par rapport à 2022. Presque tout le monde dans l’équipe Android est en baisse, Samsung étant désormais à la deuxième place après avoir perdu 13,6 % en 2023 pour 19,4 % de part de marché sur le marché. année. La société chinoise Xiaomi est en baisse de 4,7 pour cent pour une part de marché de 12,5 pour cent, et Oppo (la société mère de OnePlus) a chuté de 9,9 pour cent et est quatrième, avec 8,8 pour cent de part de marché. La prochaine étape est « Transsion », une société qui n’est certainement pas un nom connu mais qui est importante sur les marchés émergents comme l’Afrique. Transsion est un grand gagnant, avec une croissance de 30 % entre 2022 et 2023. Avec 8,1 % de part de marché, elle occupe la cinquième place.

Apple n’est généralement pas le premier en termes de ventes, car l’achat moyen d’un iPhone est beaucoup plus cher qu’un téléphone Android moyen. Les téléphones les moins chers de Samsung peuvent être achetés environ 50$, et bien que vous puissiez obtenir un pliable extrêmement coûteux qui coûte beaucoup plus cher qu’un iPhone, les modèles les plus vendus de Samsung sont souvent la série “A” de milieu de gamme, qui se situe entre 200 et 450 dollars. D’autres fabricants d’Android sont dans le même bateau, avec des produits Halo à faible volume et des appareils bon marché à haut volume.

Selon Omdia liste des 10 meilleurs modèles vendus pour 2023, le téléphone le plus vendu d’Apple – et le modèle de téléphone le plus vendu au monde – était l’iPhone 14 Pro Max à 1 100 $. Le deuxième téléphone le plus vendu au monde est l’iPhone 14 Pro, à 1 000 $. Le troisième est l’iPhone 14, qui coûte 800 $ pendant la majeure partie de 2023. Le téléphone le moins cher d’Apple est l’iPhone SE à 429 $, mais cela le modèle ne se vend pas bien. Le fait est que les fabricants d’Android remportent généralement ces parts de marché en vendant des téléphones bon marché et de milieu de gamme, mais Apple a réussi à prendre la première place tout en n’existant que dans le segment des téléphones de milieu à haut de gamme. Le jargon de l’industrie pour cela est « prix de vente moyen » (ASP), et pour T2 2023l’IDC propose un téléphone Android moyen à 250 $, tandis que l’iPhone moyen coûte 949 $.

En 2020, Apple était quatrième en part de marché derrière Samsung, Huawei et Xiaomi, ce qui était logique étant donné la gamme de produits Apple plus chère. En 2023, Apple a battu tous ces équipementiers Android tout en vendant des produits considérablement plus chers. Nabila Popal, d’IDC, résume les chiffres en disant : « Le succès et la résilience continus d’Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché, alimentée par des offres de reprise agressives et des intérêts. plans de financement gratuits.