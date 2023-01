Apple arrête de vendre des Mac mini M1 et des Mac mini Intel

Apple a retiré les M1 Mac mini et Intel Mac mini de sa gamme après avoir annoncé les nouveaux M2 et M2 Pro Mac miniavec les ordinateurs de bureau supprimés de l’Apple Store en ligne faprès le dévoilement des machines de nouvelle génération mardi.

Avant le lancement des nouveaux modèles, Apple vendait à la fois un Apple Silicon et un Mac mini Intel, ce dernier étant doté de la puce Intel Core i5, au prix de 1 099 $.

Le nouveau Mac mini avec M2 et M2 Pro offre des performances plus rapides par rapport à la génération précédente, offrant une mémoire plus unifiée et une connectivité avancée, y compris la prise en charge de jusqu’à deux écrans sur le modèle M2 et jusqu’à trois écrans sur le modèle M2 Pro.

À partir de 599 $, le nouveau Mac mini est plus abordable que les générations précédentes. Les nouvelles machines M2 et M2 Pro peuvent être commandées dès maintenant sur Apple.com, avec une disponibilité à partir du mardi 24 janvier prochain.