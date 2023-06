Apple Arcade obtient le jeu de puzzle de mots Bold Moves Plus

Bold Moves Plus, un mélange entre un puzzle et un jeu de lettres, a rejoint le Arcade aux pommes bibliothèque vendredi. Si vous êtes abonné à Arcade aux pommes (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais, publicités ou achats intégrés.

Développé par Red Games, le studio à l’origine du jeu familial Crayola Créer et jouerBold Moves Plus est un mashup de jeux de match-3 populaires, comme Candy Crushet l’éternelle émission télévisée du soir Wheel of Fortune (malheureusement, Pat Sajak et Vanna White ne sont pas de la partie).

Votre objectif est de résoudre la phrase inspirante en haut de votre écran. Vous débloquez des lettres pour le puzzle en regroupant des formes sur la moitié inférieure de l’écran. Vous n’avez qu’un certain nombre de mouvements par étape, donc la correspondance des formes en lettres devrait être votre priorité.

Le jeu est ce que vous attendez d’un jeu de match-trois. Ce n’est pas trop difficile, mais vous devez toujours élaborer une stratégie sur les formes à repositionner afin de ne pas manquer de mouvements. Dans l’ensemble, c’est un jeu agréable à jouer si vous essayez de vous détendre après une journée bien remplie.

Vous pouvez accéder à ce jeu, et d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois avec votre première inscription, ou vous pouvez obtenir un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menus.